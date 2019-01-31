Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Çaykur Rizespor Hazırlıkları - Erzurum
2 saat önce
- Antrenmandan görüntüler Kulübün yeni transferi Gabriel Obertan'ın takımdan ayrı antrenman çalışması ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü yapacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
- Antrenmandan görüntüler
Kulübün yeni transferi Gabriel Obertan'ın takımdan ayrı antrenman çalışması ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü yapacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:31 Kaynak: AA
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