Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Çaykur Rizespor Hazırlıkları - Erzurum

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Çaykur Rizespor Hazırlıkları - Erzurum

2 saat önce

- Antrenmandan görüntüler Kulübün yeni transferi Gabriel Obertan'ın takımdan ayrı antrenman çalışması ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü yapacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

- Antrenmandan görüntüler
Kulübün yeni transferi Gabriel Obertan'ın takımdan ayrı antrenman çalışması ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü yapacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor
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