Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı

Kendisine işkence eden cani eşini vuran Melek'in çocukları: Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu