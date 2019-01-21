Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Forvet Transferi
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen forvet Kristian Fardal Opseth ile prensip anlaşmasına vardı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Norveç
'in Bodo Glimt takımında forma giyen forvet Kristian Fardal Opseth ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Norveçli forvet ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.
Kristian Fardal Opseth'in yarın kente gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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