Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Futbol Akademisi seçmeleri devam ediyor - Son Dakika

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum spor, altyapısını güçlendirmek ve bölgedeki yetenekleri futbol kulüplerine kazandırmak için kurduğu Futbol Akademisi seçmeleri devam ediyor.

Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki spor tesislerinde "Geleceğin Yıldızları Aranıyor" sloganıyla yapılan seçmelere iki günde yaklaşık 500 sporcu katıldı.

14-15 Ağustos'ta sona erecek seçmelere katılan sporcular, yeteneklerini sergileyebilmek için ellerinden geleni yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Tolga Şanbay, alt yapı seçmelerinin 6-15 yaş grubundaki çocukları kapsadığını söyledi.

İki günde yaklaşık 500 sporcunun seçmelere katıldığını belirten Şanbay, şunları kaydetti:

"Amacımız yaş grubunu daha da aşağılara çekip oyuncularımızın antrenman sayılarıyla şansını ve kalitesini arttırmak. Geçen yıl yaş gruplarını 8'e kadar düşürdük. Çalışmalarımıza o yaştan itibaren başlamıştık. Bu yıl ki hedefimiz 6'ya kadar indirmek. Gerçekten potansiyelli sporcularımız var. Amacımız bunları keşfetmek, antrenman sayılarını yukarıya çekerek hazırlamak. Hem akemimize hem de profesyonel takımımıza oyuncu kazandırmayı hedefliyoruz."

Katılımın iyi olduğunu bildiren Şanbay, seçmelerin farklı şehirlerde de yapılacağını aktardı.