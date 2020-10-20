Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Galatasaray maçı için loca satışına başlandı
20.10.2020 19:01
Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maç için loca koltuk satışına başlandığını duyurdu.
Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maç için loca koltuk satışına başlandığını duyurdu.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki loca koltuklarının her hafta tek maç olarak satışa başlandığı bildirildi.
Sezonluk loca satışlarının olmayacağı belirtilen açıklamada, loca koltuk fiyatlarının tek maçlık olduğu, her hafta tek maç olarak satışa sunulacağı ifade edildi.
Bu göre hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı loca koltuk fiyatları güney ve kuzey loca koltuk 500, maraton loca koltuk fiyatı ise 750 lira olarak belirlendi.
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