Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Göztepe maçı için loca satışına başlandı

Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maç için loca koltuk satışına başlandığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki loca koltuklarının satışına her hafta tek maç olarak satışa sunulduğu belirtildi.

Sezonluk loca satışlarının olmayacağı belirtilen açıklamada, loca koltuk fiyatlarının tek maçlık olduğu, her hafta tek maç olarak satışa sunulacağı ifade edildi.

Bu göre hafta sonu oynanacak Göztepe maçı loca koltuk fiyatları güney ve kuzey loca koltuk 100 lira, maraton loca koltuk fiyatı ise 150 lira olarak belirlendi.