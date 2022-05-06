Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig

06.05.2022 17:34

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, Süper Lig'e çıkma hedeflerinin devam ettiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, Süper Lig'e çıkma hedeflerinin devam ettiğini söyledi.

Muzaffer Bilazer, ligin 36. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacakları maçın hazırlıkları öncesinde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Üç maçlarını kaldığını hatırlatan Bilazer, "Bu maçlar özelinde baktığımız zaman ligi en iyi şekilde bitirmek, özellikle 3. ve 4. sırada bitirip play-off'ta avantaj elde etmek istiyoruz." dedi.

Futbol oynadığı dönemlerde Erzurumspor'a taraftarın ilgisinin daha fazla olduğunu hatırlatan Bilazer, şöyle konuştu:

"Eskiden antrenmanlarımıza 3 bin taraftar geliyordu şimdi stadyuma 3 bin taraftar geliyor. Şampiyonluk için önemli favoriyiz ama şehrin dinamikleri de önemli bir etken. Bunu futbolculara göstermek istiyoruz. Bu kulübün gücünü bilen birisi olarak bunu tüm Türkiye'ye hissettirmek lazım. İki defa çıkıp düştüğümüz Süper Lig'e tekrar dönmemiz gerekiyor. Erzurumspor için her şeyin yeniden başlaması gereken bir süreçteyiz. Bu periyot Erzurum adına çok önemli bu yüzden doğru mesajlar vermemiz gerekiyor. Keçiören maçında 20 bin kişinin maça gelip takımını play-off'a uğurlaması lazım."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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