Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisinde, Fatih Karagümrük'e karşı iç sahada dün alınan 3-1'lik yenilginin ardıdan, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

Öte yandan, takımın yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de mücadele edilen 2018-2019 sezonunda da mavi-beyazlı takımın başında görev almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Özdilek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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