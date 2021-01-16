Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 19. haftasında 18 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
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