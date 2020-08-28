Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kovid-19'a rastlanmadı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mavi-beyazlı takımda futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, testlerin sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 21:33 - Kaynak: AA
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