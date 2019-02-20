Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları
55 dakika önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışması ile tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:04 Kaynak: AA
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