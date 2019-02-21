Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

16 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik ağırlıklı pas ve çift kale maçla tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Erzurum temsilcisinde defans oyuncusu Pierre Kanstrup, takımdan ayrı salonda çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:06 Kaynak: AA

Spor
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