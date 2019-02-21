Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları
16 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü
ile deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik ağırlıklı pas ve çift kale maçla tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Erzurum temsilcisinde defans oyuncusu Pierre Kanstrup, takımdan ayrı salonda çalıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:06 Kaynak: AA
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