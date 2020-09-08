Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesinde bulunan tesislerindeki antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yapıp, çift kale maç oynadı.
Erzurum temsilcisi, hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:29 - Kaynak: AA
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