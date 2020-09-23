Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da moraller yüksek - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da moraller yüksek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, takımın moralinin çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, takımın moralinin çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, Demir Grup Sivasspor karşısında iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.

Diğer takımlarda olduğu gibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da yüzde yüz hazır olmadığını ama genel itibarıyla ilk haftaya göre çok daha öne taşıdıkları veriler olduğunu ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:

"Futbol hata oyunu, futbolda bazen bir adım çok adımdır. Sivasspor maçında yediğimiz ilk gol duran toptan, biz buna çok çalışan çok önem veren takımız ama maç içerisinde anlık hatalar bedel ödetebiliyor. İkinci golde bireysel hatamız var, bunları geliştireceğiz. Genel hatlarıyla 90 dakikaya baktığımız zaman bu ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık ama rakibe çok fazla alan ve pozisyon vermeden oynadığımız bir 90 dakika var."

Özdilek, her geçen gün üzerine koyan, oyun, iştah, coşku ve saha parselasyonu anlamında iyi bir Erzurumspor olduğunu ve bunu sahada güçlendireceklerini belirterek, hala antrenman eksiği olan, hastalıktan çıkan ve hastalığın getirdiği semptomları yaşayan oyuncuların bulunduğunu dile getirdi.

"Kayserispor maçından puan veya puanlar almak istiyoruz"

Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacakları maçın zor olacağını aktaran Özdilek, şunları kaydetti:

"Bu ligde artık iç saha, dış saha avantajı, dezavantajı kalmadı. Çünkü seyirci avantajı kalmadığı için saha avantajının ön plana çok çıktığını oynanan bu süreçte net görmedik. Ligin geçen seneki kadrosunu koruyan, üzerine takviye yapan Kayserispor'a karşı oynayacağız. Amacımız oradan puan ve puanlarla dönmek. Şu an takımın moral, motivasyon, iştah ve coşkusu çok yüksek seviyede. İnşallah oradan istediğimiz, arzu ettiğimiz netice ile Erzurum'a döneceğiz."

Özdilek, normalde sezon başlarındaki hazırlık periyotlarının 6-8 hafta olduğuna işaret ederek, 4 haftalık hızlandırılmış bir periyot yaşadıklarını anlattı.

Takımların çok fazla hazırlık maçı oynamadığına da değinen Özdilek, "Buna rağmen iki haftalık periyotta oyuncularımın ortaya koyduğu mücadele, iştah ve bunu geliştirme anlamın ortaya koydukları tablodan son derece memnunum. Daha da iyi olacaklar çünkü iyi bir oyuncu grubum var, iyi takım olduk, daha da iyi olacağız. Erzurumspor adına bu sene yeni takım olmaya çalışan yapıdan bahsediyoruz. Bu çocuklara inanın, bu takım inşallah bu sene hak ettiği noktalarda olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bir santrfor, kaleci ve bir de kanat oyuncusu arayışında olduklarını söyleyen Özdilek, transfer döneminin bitimi olan 5 Ekim'e kadar zamanlarının bulunduğunu ve önceliklerinin eksiklikleri bir an önce gidermek olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da moraller yüksek

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da moraller yüksek - Son Dakika Spor

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