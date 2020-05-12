Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tek hedef Süper Lig - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tek hedef Süper Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, mavi-beyazlı takımda tekrar görev almanın kendisini mutlu ettiğini, başarılı olarak Süper Lig'e çıkmak için gayret edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tek hedef Süper Lig, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, mavi-beyazlı takımda tekrar görev almanın kendisini mutlu ettiğini, başarılı olarak Süper Lig'e çıkmak için gayret edeceklerini söyledi.


Süper Lig'de geçen yıl mücadele eden Erzurum temsilcisinin başında maçlara çıkan Özdilek, ligin 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 kalmalarının ardından yönetim ile anlaşarak takımdan ayrıldı.


Söz konusu sezon sonunda TFF 1. Lig'e düşen ve Fatih Karagümrük'e karşı iç sahada alınan 3-1'lik yenilginin ardından Özdilek sonrası takımın başına gelen teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayıran Erzurum temsilcisi, aynı sezon Süper Lig yolunda kalan 7 haftada tekrar Özdilek ile anlaştı.


Özdilek, Erzurumspor'un başında ligin 28. haftasında Akhisarspor deplasmanında çıktığı ilk maçında golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla tamamladı.


Bu maç sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligde takımın başında tekrar çalışmalara başlayan Özdilek, 12 Haziran'da başlayacak ligde kalan maçlara hazırlanıyor.


Mehmet Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce çalıştığı ve bildiği bir camiaya geldiğini söyledi.


Taraftarın beklentilerini karşılamak için mücadele edeceklerini ifade eden Özdilek, "Bildiğim bir camiaya geldim. Süper Lig'de çalıştığım sürede hem çalışan grup hem de taraftarlarla müthiş bir iletişim kurmuştuk. Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra başkan ve arkadaşlarımızın ısrarı üzerine böyle bir birliktelik oldu. Çok zorluk çekeceğim bir camia değil." dedi.


Özdilek, daha önce dostça ayrıldığını ifade ederek, "O dönem taraflı tarafsız herkesi memnun edebilen bir oyun ortaya koymuştuk ama daha sonraki süreçte ayrılık yaşadık. Ben anlaşmalarda ve ayrılıklarda dostça iş yapmayı önemsiyorum çünkü dostça ayrılmak çok önemlidir. O zaman ayrılmak gibi bir düşüncem yoktu ama ama şartlar onu öyle gerektirdi ve herkes kendi yaşantısına devam etti." diye konuştu.


"Takımı tekrar Süper Lig'e çıkarmak için gayret edeceğiz"


Erzurumspor'un sezon başından bu yana önemli bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren Özdilek, şunları kaydetti:


"Takımın ligden düşmesi handikap gibi göründü ama hep şunu söylerim; düşen takımlar bir sonraki sene çıkarsa bu süreci çok daha sağlıklı geçirebilir. Erzurumspor sezon başı hedefinde ortaya koyduğu oyunu, yönetimi, taraftarı gibi faktörlerle ilk üç sıralamadan dışarı çıkmadı. Takımı bu noktaya getiren Erkan hocamıza da teşekkür ediyorum. Takımın bulunduğu konumu koruyup tekrar Süper Lig'e çıkmak için gayret edeceğiz."


Mehmet Özdilek, ilk olarak Akhisaspor deplasmanında takımın başında maça çıktığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İki günlük bir çalışma ile Akhisar'a gittik ve ilk maçımıza çıktık. Akhisarspor son 5 maçını kazanarak geliyordu ve tecrübeli bir hocaları var. O maçı kazansalardı ikinci sıraya geleceklerdi böyle bir maç oynadık. İlk maç olmasına ve az çalışmamıza rağmen oyuncularımla konuştuklarımızı sahada uygulayan bir takım vardı. Oyun ve karakter anlamında güçlü bir yapı ortaya koydular. En azından bu maçtan bir puanla dönmek önemliydi."

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Özdilek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:06 Kaynak: AA

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