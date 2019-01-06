Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Transfer Çalışmaları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Transfer Çalışmaları

40 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, transfer çalışmalarının sürdüğünü 2 oyuncuyla imza aşamasına geldiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Transfer Çalışmaları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, transfer çalışmalarının sürdüğünü 2 oyuncuyla imza aşamasına geldiklerini söyledi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda yeni yönetim kurulunu tanıtan Üneş, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üneş, transfer çalışmalarını teknik heyetle birlikte yürüttüklerine işaret ederek, "Teknik heyetin raporu doğrultusunda 5-6 futbolcu ile görüştük ve 3 futbolcuyla çok ciddi yol katettik. İki futbolcu imza aşamasında ve sözleşme imzalamaları an meselesi." diye konuştu.

Transferler konusunda birçok ismin yazılıp çizildiğini ifade eden Üneş, şunları dile getirdi:

"Geldiğimiz noktada kamuoyunda yazılan çizilen futbolcular oldu ama bitirme noktasında olduğumuz futbolcular var. Bir taraftan kulübün ekonomik durumunu ele alırken bir taraftan da teknik heyetin sunduğu raporu göz önünde tutarak takımımıza en doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz."

Başkan Üneş, hedeflerinin üst sıralara çıkmak olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hocamızın raporuyla ayrılma ihtimali olan birkaç arkadaşımızla yollarımızı ayırabiliriz. Çünkü bunlar kolay değil, yaptığımız sözleşmeler bizleri çok sert şekilde bağlıyor. İşin içinde mali konular olduğu için bu işler öyle kolay olmuyor."

Hüseyin Üneş, Fenerbahçe'den Alanyaspor'a transfer olan Ozan Tufan'ın kulüple olan görüşmesinin gerçeği yansıtmadığını anlatarak, "Bazı menajerler futbolcuların isimlerini kulüplere getirip götürüyorlar. Ozan Tufan'ın da ismi belki gelip gitmiştir ama hocamızın verdiği rapor doğrultusunda bizim gündemimizde olmadı." ifadesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:10 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Andre Ayew'den Ersun Yanal'a Övgü: Çok İyi Bir Kariyeri Var Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz Transferiyle İlgili Çarpıcı Yorum

Trabzonspor'da Juraj Kucka, Antrenmanda Yaşadığı Sakatlık Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı Flamengo, Beşiktaş'ın Brezilyalı Yıldızı Adriano'yu Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 19:50:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Transfer Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]