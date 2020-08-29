Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklara devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları, System.String[]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklara devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, topla koşu, yakın pas ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek

Erzurumspor Kulübü, Yakutiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 23:27

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika Spor

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