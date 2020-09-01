Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından futbolcular, taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.
Mavi-beyazlı kulübün yeni transferlerinden Adolphe Teikeu'nun sağlık kontrolünden geçerek ilk antrenmanda takımda yerini aldığı da belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 21:05 - Kaynak: AA
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