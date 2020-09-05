Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki tesislerinde yapılan antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve çift kale maç çalışması yaparak günü tamamladı.
Antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de izledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 20:29
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