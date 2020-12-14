Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları

14.12.2020 16:33
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik çalışmaları yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 16 Aralık Çarşamba günü Esenler Erokspor'u Kazım Karabekir Stadı'nda konuk edecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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