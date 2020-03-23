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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Albayrak ve Terim'e "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın rahatsızlığını üzüntüyle öğrendik. Abdurrahim Bey ve eşi Şükran hanımın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını ve güzel haberlerini almayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan diğer açıklamada ise "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, güzel haberlerini sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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