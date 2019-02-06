Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Fatih Terime Başsağlığı Mesajı
54 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kulübün resmi Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Erzurum temsilcisi olarak Talat Terim'in vefat haberini üzüntüyle karşıladıkları ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: ,
"Galatasaray Spor Kulübü
Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'ta rahmet, Fatih Terim'e, Terim ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:48 Kaynak: AA
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