Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Fatih Terime Başsağlığı Mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Fatih Terime Başsağlığı Mesajı

54 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Fatih Terime Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erzurum temsilcisi olarak Talat Terim'in vefat haberini üzüntüyle karşıladıkları ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: ,

"Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'ta rahmet, Fatih Terim'e, Terim ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:48 Kaynak: AA

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