Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Kasımpaşa açıklaması Açıklaması

Süper Lig'de küme düşen ekiplerden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geride kalan sezondaki rakiplerinden Kasımpaşa'nın pro lisans sahibi olmayan teknik direktör Şenol Can yönetiminde müsabakalara çıktığı ve gerekli bildirimleri Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapmalarına karşın bu durumla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmadığını duyurdu.

Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 21 Mayıs 2021 tarihinde TFF Yönetim Kuruluna yazılı müracaat ederek, 2020/21 sezonunda Kasımpaşa Spor Kulübünün 24 Mart 2021 tarihinden itibaren pro lisans sahibi herhangi bir teknik adam ile sözleşme imzalamadığını, teknik adam uygunluğu olmayan Sayın Şenol Can'ı müsabaka isim listesine yönetici olarak akredite ettiğini, bu kişinin yedek kulübesinde yetkisi olmadığı halde teknik sorumlu göreviyle müsabakaları fiilen sevk ve idare ettiğini belgeleri ve yayıncı kuruluş görüntüleriyle tespit edip, TFF ile ilgililerini yanıltmaya yönelik ağır ihlalin sürekli devam etmesi neticesinde, müntesiplerine gerekli müeyyidelerin uygulanması konusunda yazılı müracaatta bulunmuştur." denildi.

Konuya ilişkin TFF'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a bir cevap yazısı gönderildiği aktarılırken, "(Oyun devam ederken kurallar değiştirilmez, kurallar yarışmacılara eşit ve adaletli uygulanmalıdır.) ilkesinden yola çıkarak yaptığımız başvuruya 9 Temmuz 2021 tarihinde TFF tarafından gönderilen cevabi yazıda, Kasımpaşa Spor Kulübünün sözleşme yapmak için pro lisanslı teknik adam bulamadığını beyan ederek TFF'ye başvurduğunu, ancak Antrenör İşleri Müdürlüğünün de sezonun bitimine kısa bir süre kalmasını dikkate alarak başvuruya olumsuz dönüş yapmadığını belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TFF Antrenör İşleri Müdürlüğünün herhangi bir tasarrufta bulunarak karar verme yetkisine sahip olmadığı savunularak, şunlar kaydedildi:

"TFF Antrenör İşleri Müdürlüğü, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı ile belirlenen kuralları ayrım yapmadan ve imtiyaz tanımadan bütün ilgililerine eşit şekilde uygulamakla yükümlüdür. Aksi minvalde hareket eden kişi ve kulüplere uygulanması gerekli müeyyideler TFF Yönetim Kurulu ile ilgili disiplin kurullarının yetkisindedir. Karşılıklı ihtilaf halinde TFF Hukuk Müşavirliği ile Tahkim Kurulu muhataptır. Ayrıca kulübümüze gelen cevabi yazıda belirtildiği üzere bahse konu müsabakalarda görevli hakem ve temsilciler, tüm sezon boyunca kulübümüz ile ilgili kararlarda en üst derecede hassasiyet gösterirken, söz konusu Kasımpaşa Kulübünün 24 Mart 2021 tarihinden sonra oynadığı müsabakalar olunca, raporlarında aynı hassasiyetle davranmayıp, bu ağır ihlali yazılı beyan etmemiş olmaları ve ihmalleri kulübümüz tasarrufunda değildir. TFF'nin ilgili kurullarının yetkisinde olan bu konu, müsabaka görüntülerinde de net olarak görülmektedir."

Ayrıca, Kasımpaşa Kulübünün 24 Mayıs 2021 tarihinde kendi resmi internet sayfasında, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük konusunda Şenol Can ile anlaşmaya varmıştır." açıklamasını yaptığı aktarılarak, "Hal böyle iken Kasımpaşa Kulübünün teknik direktörünün Sayın Şenol Can olduğu, müsabakaları fiilen sevk ve idare ettiği tüm kamuoyu tarafından bilinirken, bu yanıltma eylemini birilerinin kağıt üzerinde yok gösterme çabaları manidardır. Hukuki mecraları kullanarak hak ve adalet arayışımızı demokratik şekilde sonuna kadar savunacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız." değerlendirmesinde bulunuldu.