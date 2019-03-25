Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Muhsin Yazıcıoğlu Paylaşımı
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayımladı.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Muhsin Yazıcıoğlu
'nun vefatının 10. yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayımladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kahramanmaraş
'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi
'nin (BBP
) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Twitter
üzerinden anma mesajı yayımladı.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir." sözünün paylaşıldığı mesajda, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:08 Kaynak: AA
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