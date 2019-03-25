Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Muhsin Yazıcıoğlu Paylaşımı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Muhsin Yazıcıoğlu Paylaşımı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Muhsin Yazıcıoğlu Paylaşımı, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Twitter üzerinden anma mesajı yayımladı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir." sözünün paylaşıldığı mesajda, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:08 Kaynak: AA

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