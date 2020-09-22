Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Jugurtha Hamroun'un ise omuz ekleminde bağ yırtığı saptandığı ve oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağının paylaşıldığı raporda, aynı karşılaşmada sakatlanan Kaan Kanak 'ın da kontrollerinde kasık bölgesinde basit ödem görüldüğü kaydedildi.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sakatlığı bulunan futbolculardan Oltan Karakullukçu en az 6, Jugurtha Hamroun ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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