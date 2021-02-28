Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
28.02.2021 18:41
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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