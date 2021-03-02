Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Fenerbahçe maçında sakatlanarak 8 hafta sahalardan uzak kalan Gabriel Obertan'ın yarınki maçta oynaması bekleniyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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