Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla sona erdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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