Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray Maçından Notlar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray Maçından Notlar

32 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray Maçından Notlar, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı kırmızılı takımın Süper Lig'de geçen hafta Akhisarspor ile oynadığı maçta cezalı duruma düşen Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo kadroda yer almazken, Emre Akbaba ise yedeğe çekildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bu futbolcuların yerine Semih Kaya, Emre Taşdemir ve Selçuk İnan forma giydi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tek değişiklik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, cezalı olan Kristian Fardal Opseth'in yerine Galatasaray karşısında Rashad Muhammed'i ilk 11'de görevlendirdi.

Soğuk havaya rağmen tribünleri doldu

Termometrelerin sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum'a geldi.

Mavi-beyazlı taraftarlar ise tribünde koreografi hazırladı. Taraftarlar, "Karanlık günde bile gölgen olacağız" yazılı pankart açtı.

Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

Sarı kırmızılı taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden 2 MKE Ankaragücü taraftarı için, "Başın sağ olsun Ankaragücü" yazılı pankart astı.

Müslüm Gürses unutulmadı

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, ölümünün 6. yıl dönümünde sanatçı Müslüm Gürses'i andı.

Mavi-beyazlı taraftarlar statta çalınan Müslüm Gürses şarkılarına hep birlikte eşlik etti.

Futbolcular statta çalınan yöresel "Başbar" oyunuyla sahaya çıktı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz maçı kendisine ayrılan locada izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:47 Kaynak: AA

Ankaragücü, Galatasaray, Spor
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