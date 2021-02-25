Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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