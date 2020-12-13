Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Osman Çelik, Mina (Dk. 51 Hasan Hatipoğlu), Gökhan Kardeş (Dk. 46 Ömer Şişmanoğlu), Murat Uçar, Obertan, İbrahim Akdağ, Kaan Kanak, Emrah Başsan (Dk. 63 Hamroun), Novikovas (Dk. 85 Sissoko), Ricardo Gomes (Dk. 64 Sadiku)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Piris da Motta, Halil İbrahim Pehlivan, Furman (Dk. 62 Murat Yıldırım), Berat Özdemir, Ayite (Dk. 90+1 Gökhan Altıparmak), Soner Dikmen, Sio (Dk. 62 Sefa Yılmaz), Stancu (Dk. 90+4 İlker Karakaş)

Gol: Dk. 82 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 66 Hasan Hatipoğlu, Dk. 70 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 68 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

61. dakikada Farnolle'nin uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce araya giren Soner Dikmen'in vuruşunda, top Farnolle'de kaldı.

72. dakikada savunmadan gönderilen uzun topu kontrol eden Sadiku, dar açıya rağmen çok sert vurdu. Kaleci Nordfeldt, topu çıkararak, gole izin vermedi.

80. dakikada Kaan Kanak'ın sağ çaprazda kullandığı serbest vuruşta kaleci Nordfeldt, yumruklarıyla topu köşeden çıkardı.

82. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Murat Yıldırım'ın içeri doldurduğu topa Stancu vurdu. Kaleci Farnolle'den seken topu Sefa Yılmaz tamamlayarak ağlara gönderdi: 0-1.

90. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Sadiku savunmadan dönen topu ceza alanı sağ çaprazında Sissoko'ya gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda, üst direğe çarpan top ağlara gitti. Yapılan itiraz sonucu incelenen pozisyonda Sadiku'nun topa elle müdahale ettiği belirlendi ve gol geçirsiz sayıldı.

Karşılaşma konuk ekip Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.