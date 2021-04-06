Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanı mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sonlandırdı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yarın Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Kaynak: AA
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