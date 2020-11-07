Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: 1-1 - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: 1-1

07.11.2020 18:08
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: 1-1, System.String[]

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Orkun AktaşBB ERZURUMSPOR: Farnolle - Hasan Hatipoğlu, Petrus (Dk. 62 Donald), Mina, Mücahit Albayrak, Murat Uçar, İbrahim Akdağ (Dk. 78 Osman), Emrah (Dk. 62 Rashad Muhammed), Sissoko, Novikovas, Gomes (Dk.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Orkun Aktaş

BB ERZURUMSPOR: Farnolle - Hasan Hatipoğlu, Petrus (Dk. 62 Donald), Mina, Mücahit Albayrak, Murat Uçar, İbrahim Akdağ (Dk. 78 Osman), Emrah (Dk. 62 Rashad Muhammed), Sissoko, Novikovas, Gomes (Dk. 86 Sadiku)GÖZTEPE: İrfan Can - Mihojevic, Kubilay (Dk. 71 Yalçın), Halil, Soner (Dk. 80 Burak Süleyman), Ndiaye, Zlatko Tripic (Dk. 80. Mossoro), Guilherme, Gassama (Dk. 22 Nwobodo), Atınç (Dk. 80 Tarouco), BurekovicGOLLER: Dk. 67 (P) Novikovas (BB Erzurumspor) - Dk. 13 Ndiaye (Göztepe)KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Sadiku (BB Erzurumspor)SARI KART: Sadiku (BB Erzurumspor)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı.Mavi beyazlılar, maç öncesi seremoniye önünde 'Geçmiş Olsun İzmir' yazılı ve arkasında ise depremde hayatını kaybedenlerin isim listesinin yer aldığı tişörtle çıktı.

4'üncü dakikada Guilherme, ceza sahası önünden sert vurdu, top az farkla auta gitti.8'inci dakikada Novikovas, Sissoko'dan aldığı topu defansın arkasına sarkan Murat Uçar'a gönderdi. Murat'ın yerden ortasında savunma tehlikeyi önledi.13'üncü dakikada aut çizgisine inen Halil ortaladı, Ndiaye kale önündeki kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.35'inci dakikada Novikovas, çalımlarla girdiği ceza sahasında sağ çaprazdan sert vurdu, top kaleci İrfan Can tarafından kornere çelindi.Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.53'üncü dakikada Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Novikovas'ın şutu savunmadan döndü.54'üncü dakikada Tripic'in sert şutunda kaleci Farnolle topu parmaklarıyla kornere gönderdi.67'nci dakikada Rashad Muhammed'ın ceza sahasında düşürülmesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Novikovas, topu ağlara gönderdi: 1-1.90+3'üncü dakikada Rashad Muhammed'in sert şutunda top önüne düşen Sadiku'nun vuruşu auta gitti.90+4'üncü dakikada Sadiku ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+5'inci dakikada Guilherme'nin direkten dönen topuyla buluşan Kubilay'ın şutunda kaleci Farnolle son anda topu yumrukladı.

Maç 1-1 sona erdi.


Erzurumspor Kulübü, Cüneyt Çakır, Murat Uçar, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: 1-1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu         
17:54
Yusuf Yazıcı'dan hocası Galtier'e: Hat-trick yapmama rağmen Brest maçında yedek olacağımı biliyorum Yusuf Yazıcı'dan hocası Galtier'e: Hat-trick yapmama rağmen Brest maçında yedek olacağımı biliyorum         
17:24
Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi         
17:12
Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı         
16:49
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü         
15:14
Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı         
13:37
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı         
11:37
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 18:29:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei