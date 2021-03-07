Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe maçına hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma ile bitirdi.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Kaynak: AA
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