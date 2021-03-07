Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe maçına hazır

Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma ile bitirdi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

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