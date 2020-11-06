Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe'yi konuk edecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet bir de beraberlik alarak 7 puan toplayan mavi-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında Atakaş Hatayspor'da ortaya çıkan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu maçı oynayamadı.

Ege temsilcisini ligin 8. haftasında konuk edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki 3. galibiyetini alarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 16.00'da başlayacak Erzurumspor-Göztepe maçını, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Oltan Karakullukçu ve Ömer Şişmanoğlu kadroda yer almazken, sakatlığı atlatıp takımla çalışmalara başlayan Kaan Kanak'ın kadroda yer alması bekleniyor.