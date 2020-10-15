Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor deplasmanında galibiyet hedefliyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor deplasmanında galibiyet hedefliyor

15.10.2020 12:51
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor deplasmanında galibiyet hedefliyor, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu oynayacakları Atakaş Hatayspor maçına ilişkin, "Tek amacımız kazanmak olacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu oynayacakları Atakaş Hatayspor maçına ilişkin, "Tek amacımız kazanmak olacak. Oyun coşkusunu daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. İki takım için de kolay bir maç olmayacak." dedi.

Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, milli maç arasına iyi şekilde girdiklerini, bu olumlu gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi.

Milli maç arasının futbolcular için iyi olduğunu ifade eden Özdilek, "Trabzonspor ile yaptığımız hazırlık karşılaşmasının, hem dakika bulamayan oyuncuları görmek hem de maç oynamadan geçmeme adına iyi bir hazırlık maçı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Özdilek, hafta sonu Süper Lig'in iki yeni takımının mücadele edeceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Deplasmanda Hatayspor'a karşı oynayacağız, o da bizim gibi Süper Lig'e yeni çıkan bir takım. İlk dört haftalık periyotta iyi performans gösteren bir takıma karşı oynayacağız. Milli takıma giden oyuncularımızdan Farnolle dün geldi. Novikovas yarın öğleden sonra Erzurum'a gelecek. Yedi günde 3 yüksek tempolu maç oynadı. Bakacağız ama sakatlanmadan dönmesi sevindirici bir durum. Petrus ve Kaan bu hafta olmayacak, onun haricinde takım olarak hafta sonuna hazırız."

Milli maçlardan dönüşlerin takım ritmi açısından sıkıntılı bir süreç olduğunu dile getiren Özdilek, şunları ifade etti:

"Ritmi yakalayan ve doğru giden takımdık ama milli takım arası oldu. En azından aramıza katılanlar adına doğru olduğunu düşünüyorum. Ricardo, Leo ve diğerleri için doğru bir süreç geçirdik. Ümit ederim bıraktığımız yerden devam ederiz. Ortaya koyduğumuz performansın üstüne koyarak yola devam etmek birinci önceliğimiz. Tek amacımız kazanmak olacak. Oyun coşkusunu daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. İki takım için de kolay bir maç olmayacak."

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Hatayspor, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor deplasmanında galibiyet hedefliyor - Son Dakika Spor

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