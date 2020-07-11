Büyükşehir Belediye Erzurumspor için Süper Lig yolunda kritik 180 dakika - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor için Süper Lig yolunda kritik 180 dakika

TFF 1. Lig'in 32. haftasını kayıpsız kapatıp puan cetvelinde tekrar ikinci sıraya yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay ve Cesar Grup Ümraniyespor'la oynayacağı kritik maçlardan galibiyetle ayrılarak bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

TFF 1. Lig'in 32. haftasını kayıpsız kapatıp puan cetvelinde tekrar ikinci sıraya yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay ve Cesar Grup Ümraniyespor'la oynayacağı kritik maçlardan galibiyetle ayrılarak bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

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Puan cetvelinin ilk iki sırasındaki takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4 ekibin de play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, lider Hatayspor'un 4 puan gerisinde 56 puanla ikinci sırada yer alan Erzurum temsilcisi, kalan haftalarda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Mavi-beyazlı ekip, Süper Lig iddiası bulunan 55'er puana sahip Adana Demirspor ve Bursaspor, 54 puandaki Akhisarspor, 53 puanlı Fatih Karagümrük ve 51 puanlı Altay'ın önünde yer alarak taraftarını tekrar mutlu etmenin planlarını yapıyor.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup eden ve yarın İzmir'de Altay'ın konuğu olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı bu karşılaşma ve ligin son haftasındaki Cesar Grup Ümraniyespor maçından 3 puanla ayrılıp Süper Lig hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

"Hedefimiz ve camiamızın beklentisi sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Altay ile oynayacakları müsabakanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Sezon boyunca teknik heyet ve futbolcuların, takımı Süper Lig'e çıkarmak için ellerinden geleni yaptığını aktaran Dal, "Hedefimiz ve camiamızın beklentisi sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek. Çünkü bu şehir futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Tüm hava koşullarında takımı destekleyen, evinde ve deplasmanda takımının yanında olan fedakar bir taraftar grubuna sahibiz. Süper Lig'i hak eden, her şeyiyle futbolun realitesine uygun, centilmence mücadele eden ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan bir takımız." diye konuştu.

"Mehmet Özdilek ile lige verilen arada iyi çalıştık, hazırlandık"

Dal, Altay ve Cesar Grup Ümraniyespor maçlarında puan kaybı yaşamadan sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Pandemi nedeniyle lige uzun bir ara verildi. Takımımızda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkanlar oldu. Bazı oyuncularımız uzun süre karantina süreçleri yaşadı. Yıprandık, yorulduk, gerçekten bizi üzen süreçleri geride bıraktık. Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile lige verilen arada iyi çalıştık, hazırlandık, oynadığımız maçlarda da bu, sonuçlara yansıdı. Beklemediğimiz bir Adana Demirspor mağlubiyetiyle çok üzüldük ama bu hafta yine avantaj bize geçti. İnşallah bu avantajı kullanarak hedefimize ulaşacağız."

Altay maçında kart cezalısı Jugurtha Hamroun'un dışında eksiklerinin olmadığını dile getiren Dal, şunları kaydetti:

"Takımımızın morali yüksek, maça konsantrasyonumuz tam. İnşallah Altay maçını kazanacak ve son maçımız Ümraniyespor karşılaşmasıyla sezonu başarılı şekilde noktalayacağız. Kulüp başkanımız Hüseyin Üneş ve yönetici arkadaşlarımız, bize inanan, güvenen ve en büyük destekçimiz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Erzurum Valimiz Okay Memiş ile taraftar gruplarımız ve Erzurumspor sevdalıları yanımızda. Onların dua ve desteklerini hep hissettik, yine onların dua ve destekleriyle hak ettiğimiz yere, Süper Lig'e çıkacağız."

Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor için Süper Lig yolunda kritik 180 dakika - Son Dakika Spor
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