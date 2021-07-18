Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk hazırlık maçında Antalyaspor'a 2-1 yenildi

Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golünü ise 85. dakikada Edouard Ndiaye attı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Naldo'nun ayağından golü bulan kırmızı-beyazlıların ikinci golünü ise 90. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdüren Akdeniz ekibi, kampın son gününde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor 'a 2-1 mağlup oldu.

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