Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayseri'ye gitti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayseri'ye gitti

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayseri'ye gitti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayseri'ye gitti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayseri'ye gitti.
Kayserispor maçı için Erzurum'daki hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile tamamlayan mavi-beyazlı ekipte futbolcular, sabah saatlerinde kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetimindeki Erzurum kafilesi, daha sonra kara yolu ile Kayseri'ye hareket etti.
Kafilede, tedavileri devam eden Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan yer almadı.
Kayserispor ile Erzurumspor arasındaki mücadele Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:51 Kaynak: AA
Kayserispor, Erzurumspor Kulübü, Kayseri, Spor
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