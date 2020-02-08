Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçı kar nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçı kar nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçı kar nedeniyle ertelendi

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 21. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçının kar yağışı nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçı kar nedeniyle ertelendi, System.String[]

TFF 1. Lig'in 21. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçının kar yağışı nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübüne gönderilen yazıda, yarın saat 14.00'te Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanması planlanan müsabakanın elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünden maçın ertelenmesiyle ilgili yapılan açıklamada, federasyon temsilcileri, hakem, gözlemci ve rakip takımın, hava şartları nedeniyle kente gelemediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu maçın 10 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te oynanacağı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kazım Karabekir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:58 Kaynak: AA
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