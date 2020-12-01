Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, yardımcı antrenörler Serkan Zaimoğlu ve Uğur Bayarslan yönetiminde idman yaptı. Antrenmanı, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de takip etti.

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