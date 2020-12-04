Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, yarınki karşılaşma için hava yolu ile Konya'ya gitti.

Antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde durdu.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde idman yaptı.

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