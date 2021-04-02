Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda mavi-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı pas ve 5'e 2 top kapma oyunuyla çalışmayı tamamladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın da devam edecek.

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