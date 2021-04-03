Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
03.04.2021 19:13
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda mavi-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı pas ve 5'e 2 top kapma oyunuyla çalışmayı tamamladı.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın 13: 30'da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek.
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