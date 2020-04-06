Son Dakika › Güncel › Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, Anadolu Ajansının, Anadolu'nun sesini duyurmak amacıyla kurulduğu anımsatıldı.
Milli mücadele yıllarında kurulan Anadolu Ajansının, "İstiklal Mücadelesinin" kazanılmasına önemli katkılar sunduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Kurtuluş Savaşı'mız sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için kurulan, dünyanın dört bir yanında ülkemizin sesi olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:30 Kaynak: AA
Son Dakika Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu