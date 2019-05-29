Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile...
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:49 Kaynak: AA
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