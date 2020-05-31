Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş Açıklaması - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, uzun süre futboldan uzak kalmalarına rağmen kalan haftaları en iyi şekilde yönetebilecek güce sahip olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş Açıklaması, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, uzun süre futboldan uzak kalmalarına rağmen kalan haftaları en iyi şekilde yönetebilecek güce sahip olduklarını söyledi.

Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurumspor olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasına ilişkin görüşlerini daha önce ilgili kuruluşlara ilettiklerini belirtti.

Salgın sürecinin her alanı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Üneş, "Futboldan yaklaşık 3 ay uzak kalıp tekrardan başlamak... Futbolun içinde olan bilir, bu çok kolay bir şey değil. İnşallah bu işleri aşar, futbol oynarız ama şu an Erzurumspor olarak futbolun geleceğine dair çok fazla şey düşünemiyoruz." dedi.

Üneş, futbolcu sağlığına işaret ederek, "Futboldan daha önemli şeyler var. Evet futbol ekonomisi ülkemiz için çok önemli ama futboldan öte sporcularımızın sağlığı gerçekten çok çok daha önemli. Bu ülke bir şekilde ayaklarının üzerinde durur, bu sezon olur ya da olmaz yine önüne bakar ama burada daha büyük sıkıntıların yol açmasının bizlerde bırakacağı iz çok daha ağır olabilir. O yüzden çok hassas bir süreç. Ben de konuşurken dikkat etmeye çalışıyorum." diye konuştu.

"Ne şartlarda lige başladığımızı herkes biliyor"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini anlatan Hüseyin Üneş, şöyle devam etti:

"Erzurumspor olarak bugün içinde bulunduğumuz durumu çok konuşmak istemiyorum ama lige başladığımız zamana geri dönersek, hangi parola ile ne şartlarda sezona başladığımızı ligi takip eden herkes biliyor. Geride kalan 28 haftalık süreçte hedefimizin içinde kaldık. Yani yüzde 70'in üzerindeki bölümü hedefimizin içinde tamamladık. Hem kadromuz hem camiamız, kalan 6 haftayı en iyi şekilde yönetebilecek güce sahibiz. Fikstür ortada. Ligi oynayıp bitirmeyi en çok isteyen takım, özellikle mart ayına geri döndüğümüzde bizdik. Bana sorulduğunda o zaman 'Hızlı şekilde bitirelim.' demiştim ama pandemi hakkında bilgi sahibi değildik. Bunu yaşadıkça gördük ki bu kadar da kolay işler değil."

Ligin tekrardan başlamasıyla zor bir sürecin kendilerini beklediğini dile getiren Üneş, takımların sezona başlarken iki kamp ve en az 5-6 hazırlık maçı yaptığını anımsattı.

Bunların hepsinden mahrum bir şekilde lige döneceklerini aktaran Üneş, "Pandemiyi de geçtim, fiziksel eksikliğin tamamlanması nasıl olacak? Psikolojik bir süreç var, yani zor bir süreç bizi bekliyor. Futbolu ve sağlığı yöneten büyüklerimizin alacağı kararlara saygımız sonsuz. Biz de imkanlarımız doğrultusunda şartlarımızı zorlayacağız." diye konuştu.

İlk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği TFF 1. Lig'e dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle 28. haftanın ardından mart ortasında ara verilirken, Erzurum temsilcisi 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş Açıklaması - Son Dakika Spor
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