Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş istifa etti - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş istifa etti

14.12.2020 23:58

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, "İki yıldır büyük gururla, onurla sürdürmüş olduğum görevimden istifa ettim. İnşallah Büyükşehir Belediye Erzurumspor için hayırlı olur.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, "İki yıldır büyük gururla, onurla sürdürmüş olduğum görevimden istifa ettim. İnşallah Büyükşehir Belediye Erzurumspor için hayırlı olur." dedi.

Üneş, Kulübün Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son 8-9 haftadır takımın oynadığı oyunda yer yer karşılık alamadıklarını söyledi.

Transfer döneminde futbolcunun, işler kötüye gittiğinde hocanın, daha fazla kötüye gittiğinde ve kamuoyu da bunu istiyorsa başkanın değişebileceğini aktaran Üneş, "Göreve geldiğimde nasıl en iyi şekilde benden sonrakine teslim ederim hep onun gayesinde oldum. İşler faza kötüye gitmeye başlayınca ve istediğim desteği de ekonomik anlamda alamayınca açıkçası burada artık yönetim anlamında bir değişikliğin yapılmasının sağlıklı olacağını düşündüm." diye konuştu.

Üneş, Erzurumspor'un kendisi için çok özel bir yeri olduğunu ve bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan bahsederek, aldığı futbolculardan ziyade alamadığı futbolculardan dolayı kendini eleştirdiğini ifade etti.

Erzurum'un en büyük Sivil Toplum Kuruluşunun başkanlığını yapmanın mutluğunu ve gururunu yaşadığını anlatan Üneş, şunları kaydetti:

"Şerefimle, namusumla arkadaşlarımla bu şehrin takımına hizmet ettim. Çoluğuma, çocuğuma bırakacağım en önemli şey hizmettir. Takdir kamuoyunun. Bugün, şartların bunu getirdiğini düşünüyorum ve kulüp kurulduğundan bu yana tek kongreyle en uzun süre kulüp başkanlığını yapmış olabilirim. İki yıl büyük gururla, onurla sürdürmüş olduğum görevimden istifa ettim. İnşallah Erzurumspor için hayırlı olur."

Hüseyin Üneş, zor şartlarda bugünlere gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'de kalıcı olacağına inandığına işaret ederek, ihtiyaç duyulması halinde enerjisi ve gücü olan Erzurumspor'a gerekli takviyelerin yapılabileceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getiren Üneş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zamana kadar kusurumuz olduysa büyük Erzurumspor ailesinden ve hepinizden özür diliyorum. Kimseyi eleştirmek, yanlış birşey söylemek haddime değil. Yola çıktığımda hiç kimseyi yolda bırakmadım. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Erzurumspor'a sevgisi ve desteği tartışılmaz. Benim şansıma, en zor ve en borçlu dönemde kulüp başkanı olarak geldim ama en az desteği alan başkan oldum. Süper Lig'e çıktıktan sonra Erzurumspor'a hiçbir yerden, hiçbir kurumdan ve kuruluştan bir kuruş gelir olmadı, sadece en son Ümraniyespor maçında Sekmen Başkanımızın prim sözü vardı 1,4 milyon, onu verdi. Bu konularda çok spekülasyon oluyor. Bunun haricinde Erzurumspor'a başka birşey almadım, Büyükşehir Belediyesinden en az destek alan başkanım, nettir. Erzurumspor'a geldikten sonra 20 milyon dosyasını kapattık. Sadece 8 milyonu transferin en yoğun geçtiği bayramdan sonraki güne kadar ödedik."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş istifa etti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş istifa etti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş istifa etti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş istifa etti

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Transfer, İstifa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş istifa etti - Son Dakika Spor


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