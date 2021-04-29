Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün Kovid-19'a yakalandı
29.04.2021 14:23
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün'ün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün'ün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanımız Ömer Düzgün'ün Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve tedavisine başlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecini evinde geçiren başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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