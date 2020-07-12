Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda 1-0 kazandıkları Altay maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklığının yoğun olduğu ortamda bir maç oynandı. İki hafta önce Adana Demirspor'a yenildikten sonra önümüzde iki zor deplasman vardı. Oyuncularım dik duruşlarını, ne kadar istediklerini ortaya koydular. Sahada ayakta kaldık. Çok güzel bir golle haklı bir galibiyet aldık. Önümüzde son bir 90 dakika var. Galibiyet sevincini yaşadık, şimdi tekrar hayata dönmeliyiz. Ciddiyeti yüksek tutup son maçımız sonrası şampiyonluğu inşallah Erzurum halkıyla kutlayacağız" dedi.

Altay Yardımcı Antrenörü Sebahattin Yenilmez, "Maçın ilk bölümünde kontrollü giden bir oyun vardı. Daha sonra rakip takım oyuna hakim oldu, biz cevap vermeye çalıştık. İkinci yarıda etkili olduğumuz anlarda bir pozisyon dönüşü gol yedik. Daha sonra oyunu yine kontrol altına aldılar. Gol pozisyonu üretmekte zorlandık ve sahadan yenik ayrılmış olduk. Erzurumspor'u tebrik ederiz" diye konuştu.